Скульптор Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года.
По словам девушки, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания.
В январе 2017 года скульптура стала популярным мемом в российском интернете. Непонятное существо, похожее на тюленя и слона одновременно, прозвали Ждуном.
Это оригинальный Ждун, установленный в Лейденском университете
Ждун сидит в очереди к терапевту
Пользователи фейсбука выяснили, что Ждун отлично вписывается в картины русских художников
А также в классическую живопись (Ждун — Мона Лиза)
Ждун слушает президента
И играет в интеллектуальные игры
Ждун попал в неловкую ситуацию
Ждун с другом Грэмом
Источник: meduza.io