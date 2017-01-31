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В мире

Правозащитники США собрали рекордную сумму на борьбу с указами Трампа 31.01.2017 11:00

Влиятельная правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) только за прошедшие выходные дни получила около 24 млн долларов пожертвований, что примерно в 6 раз больше, чем правозащитники получают обычно за год.

Об этом во вторник, 31 января, рассказал телекомпании CNN официальный представитель ACLU, передает издание Deutsche Welle.

По его словам, пожертвования резко возросли после того, как президент Дональд Трамп подписал свои миграционные указы, временно запретившие въезд в США сирийских беженцев, а также граждан 7 стран с преимущественно мусульманским  населением.

Американский союз защиты гражданских свобод был создан почти 100 лет назад. На сегодняшний день, как сообщается на интернет-странице ACLU, в ее рядах состоит порядка 750 тысяч человек. Основными задачами ACLU являются защита свободы слова, неприкосновенности частной жизни, прав сексуальных меньшинств и права на аборт.

Организация выступает против смертной казни и полицейского насилия. ACLU ежегодно участвует в тысячах судебных процессов, исход которых может, по мнению правозащитников, привести к ущемлению гражданских прав и свобод.

Тем временем корпорация Google подтвердила информацию американского издания USA Today о создании специального фонда, средства которого будут направлены четырем правозащитным организациям. Это ACLU, Центр по оказанию правовой помощи мигрантам (ILRC), Международный комитет спасения и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Корпорация сообщила, что перечислит в этот фонд 2 млн долларов. Ожидается, что такая же сумма поступит от сотрудников Google. В руководстве корпорации объявили, что обеспокоены тем, какое влияние могут оказать миграционные указы Дональда Трампа на сотрудников Google и членов их семей.

1news.az

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