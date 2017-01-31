Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что подает в федеральный суд иск против президента США Дональда Трампа, министерства внутренней безопасности и чиновников президентской администрации из-за указа о миграционной политике.

Он требует признать неконституционными основные положения указа, согласно которому, в частности, гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением запрещается въезд в США, передают Би-би-си.

По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право на свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

Фергюсон также подал ходатайство о приостановке действия указа.

В иске говорится, что действия президента «разделяют семьи в Вашингтоне, наносят вред тысячам жителей Вашингтона, вредят экономике Вашингтона, наносят ущерб базирующимся в Вашингтоне компаниям и подрывают суверенный интерес Вашингтона в том, чтобы быть гостеприимным место для иммигрантов и беженцев».

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран. Указ, по его словам, призван не допустить в страну «радикальных мусульманских террористов».

В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Запрет на въезд в США жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением коснется также и обладателей постоянного вида на жительство в США (грин-карты), сообщила представитель министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Джиллиан Кристенсен.

Спустя день глава аппарата президента США опроверг эту информацию, заявив, что запрет на въезд не коснется обладателей права на постоянное проживание в США.

Однако правозащитники советуют этим людям на всякий случай не выезжать за пределы Соединенных Штатов, по меньшей мере, в течение ближайших 90 дней.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.

1news.az