Все эти 7 лет, которые я работала в США, не имеют теперь никакого значения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail, об этом на своей Facebook-странице написала доктор философии Назанин Зинури, после того как ей запретили въезд в США после соответствующего запрета на иммиграцию, утвержденного президентом США Дональдом Трампом.

Женщина отмечает, что в Дубае 2 офицера сняли ее с самолета, когда она хотела вернуться в Соединенные Штаты.

Следует отметить, что этот случай произошел после утверждения президентом Д.Трампом запрета на иммиграцию в США для жителей 7 мусульманских государств, куда входит и Иран.

20 января Н.Зинури отправилась в Иран, чтобы навестить своих родных, которых она посещает не чаще одного раза в год из-за длительного путешествия из США в Иран, длящегося 28 часов.

«Как только на прошлой неделе стали распространяться слухи на счет запрета на въезд, я сразу же заказала билет обратно в Южную Каролину», - пишет доктор.

Примечательно, что Трамп подписал запрет на въезд в США за несколько часов до того, как Н.Зинури села в самолет.

Женщина смогла долететь только до Дубая, где с ней провели беседу, которая длилась около 40 минут, после чего ее просто выпроводили из самолета.

«После 7 лет проживания в США меня просто взяли и депортировали. Никто не предупредил меня, никому нет дела, что станет с моей собакой или работой в США. Никто не говорит, что мне делать с автомобилем, который все еще припаркован на парковке аэропорта в США», - написала Н.Зинури.

Ее историей поделились более 120 тысяч человек в социальных сетях.

Напомним, что в прошлую пятницу президент Д.Трамп подписал запрет на въезд жителям 7 мусульманских стран в США. Данный указ вызвал бурю негодования в социальных сетях, люди начали собираться в аэропортах, чтобы опротестовать данное решение.

Согласно полученным данным, Н.Зинури является одной из 375 человек, которые пострадали от данного решения.

Р.Д., Э.Т.