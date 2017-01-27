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В мире

Решение Трампа ограничить въезд мусульман в США не коснется граждан Азербайджана – КАРТА 27.01.2017 14:06

Президент США Дональд Трамп готов подписать указ, который приостановит возможность въезда в США для граждан семи стран Ближнего Востока с преимущественно мусульманским населением.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект документа.

Среди таких стран  - Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Судан, Йемен и Сомали.

Предложенный Трампом список не включает, однако, те страны региона с мусульманским большинством, где у корпорации Trump Organization есть бизнес-интересы.

Среди стран, которых запрет обошел стороной – Турция, Азербайджан, Саудовская Аравия и Египет.

Сообщается, что указ, который Трамп планирует подписать в ближайшее время, приостановит финансирование обширной программы по делам беженцев на ближайшие 120 дней.

Документ является продолжением действий Трампа по ужесточению миграционной политики, в которую также входит план по строительству обещанной им во время предвыборной гонки стены на границе с Мексикой.

В Азербайджане бизнес-интерес Дональда Трампа заключался в открытии башни Trump Tower, где предполагалось разместить отель и апартаменты. Здание в виде огромного парусника строилось по лицензии Trump Organization азербайджанской компанией Garant Holding.

Однако в конце прошлого года компания нового президента США объявила о завершении лицензионного соглашения во избежание столкновения бизнес-интересов с обязанностями главы государства.

В Турции по лицензии Трампа действуют две башни класса люкс – одна используется в коммерческих целях, другая представляет собой жилой комплекс. Партнером Trump Organization в Турции является компания Dogan Sirketler Grubu Holding.

По данным Bloomberg, в Египте действуют две компании, а в Саудовской Аравии - четыре компании Трампа, деятельность которых связана с проектами по развитию Джидды, второго по величине города страны.

Елена Остапенко, Э.Т.

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