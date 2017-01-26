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В мире

Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции 26.01.2017 04:06

Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, сообщило агентство Рейтер с церемонии в министерстве внутренней безопасности страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал, что указы будут содержать такие меры, как строительство "физического барьера" на границе, массовую высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, а также прекращение федерального финансирования городов, которые отказываются выдавать иммигрантов федеральным властям.

По его словам, приоритетом будет высылка из США людей, находящихся в стране незаконно и осужденных за преступления на ее территории. После отбытия срока им выдадут "билет в один конец". По словам Спайсера, страны примут своих граждан обратно под угрозой отказа в выдаче виз их гражданам.

В среду в интервью телеканалу ABC Трамп рассказал, что строительство стены на мексиканской границе начнется в ближайшие месяцы. На первом этапе затраты лягут на бюджет США, но впоследствии они будут возмещены Мексикой. В случае отказа мексиканских властей Трамп пригрозил запретить денежные переводы мексиканских мигрантов из США на родину.

В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать строительство стены.

РИА Новости

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