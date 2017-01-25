Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

По его словам, строительство начнется «в относительно короткие сроки», а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью. При этом вначале создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.

«Я говорю вам, что платеж [от Мексики] будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже», — сказал Трамп.

Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование — «начинается немедленно».

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь отказался платить за «стену Трампа» на границе с США.

Gazeta.ru