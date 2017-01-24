Младший сын нового президента США Дональда Трампа – Бэррон Трамп – первый мальчик, который поселится в Белом доме после сына Джона Кеннеди в 1960-х годах прошлого века.

Бэррон – единственный ребенок Дональда Трампа и его нынешней супруги Мелании.

Мальчик родился в 2006 году и по возрасту ближе к 8 своим племянницам, нежели к братьям и сестрам. Его разница в возрасте со старшим братом Дональдом Трампом-младшим составляет 28 лет.

«Маленький Дональд» – такое имя закрепилось за мальчиком ввиду весьма сильного сходства с отцом.

Мелания Трамп в интервью ABC News в 2013 году отмечала: «Он очень энергичный, умный, особенный мальчик. Он независимый и упрямый и точно знает, чего хочет. Внешне он похож на нас обоих, но именно из-за его характера я иногда называю его «Маленьким Дональдом».

Бэррон учится в частной школе в Нью-Йорке (Columbia Grammar and Preparatory School), год обучения в которой обходится в 45 тысяч долларов. Среди известных выпускников школы, основанной еще в 1764 году, - автор романа «Моби Дик, или Белый Кит» Герман Мелвилл, а также знаменитая своим образом истребительницы вампиров актриса Сара Мишель Геллар.

Свободные от занятий часы Бэррон проводит в башне отца Trump Tower, где в его распоряжении – целый этаж. По словам Мелании Трамп, мальчик любит порядок, однако иногда балуется тем, что рисует на стенах. С тех пор как в его пользование передан отдельный этаж, рисовать на стенах ему не возбраняется.

В свои 10 лет Бэррон Трамп говорит на английском и словенском – родном языке матери. Мелания Трамп в интервью ABC News также упоминала о страсти мальчика к сборке больших конструкторских моделей.

Несмотря на столь позитивную характеристику, младший сын президента США в последние месяцы стал объектом всеобщих нападок и насмешек в интернет-пространстве.

Последним поводом стало поведение мальчика на церемонии инаугурации его отца в прошедшую пятницу, где он выглядел сонным, отсутствующим и абсолютно незаинтересованным в происходящем.

Сценаристка телеканала NBC Кэти Рич опубликовала в своем Twitter пост о том, что Бэррон станет первым школьным стрелком на домашнем обучении. Позже она удалила сообщение, так как подписчики стали упрекать ее в жестокости.

Критики вернулись к разговорам о том, что у Бэррона аутизм и родители скрывают этот факт. Впервые обсуждать такую вероятность в Сети начали в ноябре 2016 года, после победы Трампа на президентских выборах. Первая леди Мелания Трамп тогда пообещала засудить блогера, который первым опубликовал ролик на эту тему.

За мальчика вступилась 36-летняя дочь Билла и Хиллари Клинтон – Челси Клинтон. На своей странице в Фейсбуке она написала: «Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, шанса просто быть ребенком». К этому Челси добавила пару строк с критикой в адрес Дональда Трампа, назвав вредной его политику в отношении детей.

Также накануне в защиту мальчика выступила и Моника Левински. В своем Твиттере под хэштегом #barrontrump она написала: «Все дети должны быть защищены от запугивания и издевательств. Давайте будем добрее».

Однако Бэррон Трамп не впервые удивляет аудиторию своим нетипичным поведением на крупных мероприятиях. В ноябре прошлого года, во время первой речи Дональда Трампа после избрания, мальчик чуть не заснул. Это также не ускользнуло от глаз зрителей. Стоит, однако, отметить, что в момент, когда Трамп произносил свою речь, в Нью-Йорке было три часа ночи.

Среди комментариев пользователей социальных сетей есть следующие высказывания: «Кто-нибудь уложите Бэррона Трампа в кровать. Или дайте ему Red Bull»; «Когда твой собственный сын не хочет, чтобы ты стал президентом»; «Не переживай, Бэррон Трамп. Я тоже дремала во время речи твоего отца».

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