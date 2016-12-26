Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной Рады Надежду Савченко в связи с ее встречами с лидерами самопровозглашенных «республик» Донбасса.

Как передает украинское агентство УНИАН, об этом в эфире телеканалу «112 Украина» сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Он также заявил о своем негативном отношении к встрече нардепа Савченко с лидерами т.н. «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».

«Я не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной», - сказал он.

«Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», - сказал Грицак.

глава СБУ Василий Грицак

Как сообщалось ранее, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с лидерами сепаратистских «республик» Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Надежда Савченко также заявляла, что Захарченко и Плотницкий представляют собой «загнанных и измученных войной людей».

«Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, умных, трезвых, которые заслуживают моего уважения», - высказалась Савченко о боевиках во время выступления 22 декабря в «Музее Берлинской стены» в Германии.

Сама Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам колонии по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе. В мае 2016 года состоялся обмен Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных в Киеве по статьям о ведении агрессивной войны, провокации военного конфликта и терроризме.

1news.az