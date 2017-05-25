Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов дал интервью порталу «Москва-Баку» после завершения Гран-при ФИДЕ.

- Теймур, какие у вас впечатления от турнира, довольны ли своим результатом?

- Нынешний турнир был организован замечательно, за что спасибо организаторам. Что же касается моего результата, то хотелось бы отметить, что очень трудно выступать на турнирах с таким сильным составом участников. Несмотря на это, весь турнир я шёл в числе лидеров. В последнем туре очень хотелось добрать пол-очка, чтобы претендовать на чемпионство, поэтому пошел в атаку чёрными фигурами. В итоге получил даже худшую позицию. В целом своим выступлением на турнире доволен: я не проиграл ни одной партии, правда и победить удалось лишь в одной.

- А где вам больше нравится выступать в Москве или в Баку? Можете сравнить два города?

- Играть в Москве мне всегда приятно. Помню и Кубок мира здесь и матч Россия-Сборная мира. Воспоминания очень тёплые. Я с детства часто ездил в Москву. Люблю Красную площадь, Камергерский переулок, Большую Дмитровку, Патриаршие пруды. В Москве большое количество друзей, товарищей. Здесь очень скоростная жизнь, после которой Баку может показаться скучным. Но мне как раз нужно такое спокойствие, чтобы привести свои мысли в порядок.

Шахматная профессия более фрилансерская: ты сам определяешь своё время, свой режим и так далее. Твой заработок зависит от того как выстраиваешь свой график.

В Баку все же приятней выступать, хотя и психологического давления больше.

- Выступавший на турнире в Москве другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров добился результата 2801 в рейтинговом зачёте. Как вы относитесь к успехам товарищей по сборной?

- Шахрияр несомненно здесь достиг значимого результата. Уже поздравил его с этим достижением. Несколько лет назад я сам близко подбирался к 2800: было и 2793, и 2796. Но тогда не хватило. А в целом, здравая конкуренция между нами только на пользу азербайджанским шахматам.

У нас прекрасные отношения с Шахрияром Мамедъяровым, да и со всеми сборниками.

- Как вы на сегодня оцениваете сборную Азербайджана?

- Сейчас у нас одна из сильнейших сборных в мире. Я начинал, когда еще не было никакой государственной поддержки шахматам в стране. Это были 90-ые годы, когда всем было нелегко. Тогда было сложно представить, что у нас будет такая сильная сборная. Рад, что в стране возродился интерес к шахматам, и что я тоже приложил руку к этому своими победами.

Сейчас в стране занимаются шахматами огромное количество молодых людей. Но пока очень сильных шахматистов, которые могли бы встать в один ряд с членами сборной, я не вижу. Наверное, должно пройти еще какое-то время. У нас всё-таки маленькая страна и человеческий ресурс здесь ограничен. В России, например, огромное население и поэтому большой эшелон шахматистов. Россияне могут выставить на различные чемпионаты 3-4 равноценных сборных.

Готов передавать свои знания новому поколению, если увижу в детях какие-то задатки, определённые таланты. Конечно же это будет в индивидуальном порядке, поскольку времени заниматься с большим количеством детей у меня нет.

- А как вы оцениваете собственные выступления последних лет? Какие планы на будущее?

- Последнее время не показываю результатов, которые мог бы занести себе в актив. Наверное, не хватает мотивации. Сегодня стараюсь переделать свою игру.

После претендентского турнира в Лондоне, в котором я выступил неудачно, не удаётся никак восстановиться. Тогда у меня была конкретная задача выйти на матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. В этом году снова буду бороться за аналогичный результат. Звание чемпиона мира – определяющая в мире шахмат, и я никогда не откажусь от мысли стать первым.

В предстоящем году меня ждёт много стартов: это и личный чемпионат Европы, и клубный чемпионат Европы, и командный чемпионат Европы, где я буду защищать цвета Азербайджанского флага. Выступать за родную страну всегда приятно.

- Параллельно с московским Гран-при по шахматам в Баку проводились Игры исламской солидарности. Следили за выступлениями азербайджанских спортсменов?

- Очень приятно, что в Баку проводятся турниры такого масштаба. Это говорит о растущей роли Азербайджана в спортивном мире. Шахматные турниры подобные московскому Гран-при, просто не оставляют времени на просмотр телевизора. Но читал по интернету, что наши спортсмены заработали много медалей.

Я всегда болею за сборную Азербайджана независимо от вида спорта. Многих ребят знаю лично. Постоянно отслеживать выступления различных команд не получается из-за загруженности. Но я знаю, что все спортсмены выкладываются на все 100%, когда выступают под флагом Азербайджана.