Гран-При ФИДЕ: Мамедъяров стал вторым, уступив на пол-очка китайскому шахматисту

Китайский шахматист Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при, который завершился в Москве.

Как передает 1news.az со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в заключительном туре он обыграл Бориса Гельфанда из Израиля и набрал шесть баллов. Его ближайший преследователь азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров набрал 5,5 балла, сыграв в последнем туре вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Также в девятом туре китаянка Хоу Ифань победила россиянина Эрнесто Инаркиева. Остальные партии завершились вничью: Хикару Накамура (США) - Петр Свидлер (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) - Александр Грищук (Россия), Пентала Харикришна (Индия) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Майкл Адамс (Великобритания) - Евгений Томашевский (Россия), Франциско Вальехо (Испания) - Ян Непомнящий (Россия), Салех Салем (ОАЭ) - Йон-Лювиг Хаммер (Норвегия).

Следом за Дин Лижэнем и Мамедьяровым в итоговой турнирной таблице расположились Вашье-Лаграв, Свидлер, Раджабов, Накамура, Хоу Ифань, Грищук, Гири (все - по 5 баллов), Томашевский, Харикришна, Гельфанд (по 4,5), Вальехо, Хаммер (по 4), Салем, Непомнящий, Адамс (по 3,5), Инаркиев (2,5).

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Мурад Ахундов