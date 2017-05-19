Сегодня на Исламских Играх проходит турнир по настольному теннису.

Как сообщает 1news.az, азербайджанская теннисистка Мао Ванг принесла нашей команде первую медаль. В матче за третье место в одиночном разряде она обыграла иранскую спортсменку Неду Шахсавари со счетом 4:1 и выиграла бронзовую медаль Исламских Игр.

Другая представительница нашей страны – Йинг Нинг вышла в финал, где встретилась с турчанкой Мелек Ху. К сожалению, эта встреча завершилась уверенной победой турецкой теннисистки со счетом 4:0.

По итогам дня Азербайджан завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали в соревнованиях по настольному теннису.

Мурад Ахундов