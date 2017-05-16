Сегодня состоялись четвертьфинальные бои боксерского турнира Исламских игр в четырех весовых категориях.

Как сообщает 1news.az, день оказался наполовину удачным для Азербайджана.

Если Рауф Рагимов (81 кг) и Камран Шахсуварлы (75 кг) одержали уверенные победы, и пробились в полуфинал, то Месуд Юсифзаде (52 кг) и Эльвин Исаев (64 кг) своим соперникам уступили. Интересно, что обидчиками обоих азербайджанских боксеров оказались представители Узбекистана. Узбекские боксеры громко заявили о себе на последних Олимпийских играх, показав, что школа бокса в тсране переживает значительный скачок.

Таким образом, в полуфинал Исламиады пробились семь азербайджанских боксеров. Помимо вышеотмеченных Рагимова и Шахсуварлы, это Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Чалабиев (60 кг), Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг).

Завтра на боксерском турнире пройдут полуфинальные бои.

Теймур Максутов

ФОТО: Азертадж