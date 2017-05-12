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Сергей Смагин: «Мамедъяров и Грищук считаются основными претендентами на победу в Гран-при ФИДЕ» 12.05.2017 18:05

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин считает азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова одним из главных претендентов на победу во втором этапе Гран-при ФИДЕ, который стартовал сегодня в столице России.

«Россиянин Александр Грищук и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров успешно выступали на последних турнирах и могут считаться основными претендентами на победу на втором этапе Гран-при ФИДЕ в Москве», - передает 1news.az со ссылкой на Р-Спорт слова Смагина.

Стоит отметить, что Мамедъяров выиграл первый этап Гран-при ФИДЕ, который проводился в Шардже.

Мурад Ахундов

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