Молодежная команда Азербайджана по триатлону открыла международный сезон на Открытом Кубке Украины в Житомире.

Как сообщает Sportbox.az, в соревновании среди шестидесяти участников наши спортсмены показали довольно неплохие результаты. В частности, Заур Аркания, имеющий определенный опыт больших стартов, пришел к финишу шестым.

Вместе с тем, для Джафара Мамедова и Вадима Сигарева это был первый крупный старт в карьере. В итоге, Д.Мамедов занял двадцать седьмое место, а В.Сигарев стал тридцать пятым.

Следует отметить, соревнования на Украине, где уровень триатлона довольно высок, традиционно проходят в острой конкурентной борьбе и турнир позволил азербайджанским спортсменам набраться необходимого международного опыта в преддверии последующих стартов.