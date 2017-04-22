USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Другие виды

Эльхан Мамедов стал чемпионом Европы! 22.04.2017 19:59

В эти минуты в Варшаве (Польша) проходит чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, Эльхан Мамедов (100 кг) победил в первой встрече Виченце Д‘Арко, а потом латвийского дзюдоиста Артурса Никифоренко. В четвертьфинале Мамедов одолел израильтянина Петера Плачики. В полуфинале Мамедову противостоял другой азербайджанский спортсмен Эльмар Гасымов. В «азербайджанском дерби» победу одержал Мамедов, выйдя в финал первенства Европы. 

В финальной встрече наш дзюдоист одолел иппоном француза Сирилла Маре и стал чемпионом Европы. 

Гасымов же уступил в борьбе за бронзу и стал лишь 5-м.

Другой азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев также уступил в решающей встрече за бронзу.

Стоит отметить, что вчера Хидаят Гейдаров (73 кг) стал чемпионом Европы, а Рустам Оруджев в этой же весовой категории стал третьим. Также в копилку сборной Азербайджана бронзовую медаль принесли Орхан Сафаров (60 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг). 

Мурад Ахундов

6748количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы - ФОТОНападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на видео - ВИДЕОСын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕОЭльхан Мамедов стал чемпионом Европы!В Германии протестировали летающий электромобиль с вертикальным взлетом - ВИДЕОДевушки Пхеньяна - ФОТОДиректор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в своем кабинетеТаркан о концерте в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1»: «Волнуюсь…» - ФОТОНазаров спас свою команду от пораженияВ Турции автомобильное колесо влетело в аптеку - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 апреля21:35 Луис Энрике: для «Барсы» нет лучшего места для победы, чем «Сантьяго Бернабеу»21:06 Установлена личность убитого в Армении российского военного - ОБНОВЛЕНО20:43 Сергей Карякин: «Если «Карлсен» болеет за «Реал», то я буду за «Барселону»19:59 Эльхан Мамедов стал чемпионом Европы!19:31 Шахрияр Мамедъяров: «Хочу бороться за «шахматную корону»18:57 Чингиз Абдуллаев: «Ситуация в «Нефтчи» намного лучше, чем в других клубах»18:53 Директор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в своем кабинете18:48 Сын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕО17:28 Девушки Пхеньяна - ФОТО17:12 Назаров спас свою команду от поражения16:59 Сборная Азербайджана по футболу стала второй в Черногории16:57 Мемориал Гашимова: Мамедъяров сыграл вничью с Карякиным, Раджабов продолжает – ОБНОВЛЕНО16:23 В Париже состоялась презентация кандидатуры Полада Бюльбюльоглу на должность генерального директора ЮНЕСКО - ФОТО15:52 В Турции автомобильное колесо влетело в аптеку - ВИДЕО15:40 Открылся музей и фан-шоп «Нефтчи» - ФОТО