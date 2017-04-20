Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью азербайджанским журналистам после церемонии открытия Мемориала Вугара Гашимова рассказал о выдвижении кандидатуры на пост президента в Международную Шахматную Федерацию, а также отметил возможность перенести штаб-квартиру ФИДЕ из Афин в Баку.

«В последние годы Азербайджан превратился в центр мировых шахмат, - передает 1news.az слова Илюмжинова. – А Шамкир стал, повторюсь, «азербайджанским Линаресом». В следующем году пройдет юбилейный пятый турнир, посвященный памяти Вугара Гашимова, и я уверен, что сюда также приедут сильнейшие шахматисты со всего мира. Сегодня также собрались здесь почти все лучшие гроссмейстеры, за исключением чемпиона мира Магнуса Карлсена. Не хочу давать прогноз, чтобы не вызвать гнев остальных участников, но хочу отметить, что болею за всех шахматистов».

- Слишком много разговор вокруг ФИДЕ. Как вы прокомментируете это?

- Несколько недель назад произошла техническая проблема, небольшое недоразумение. Я хочу заявить, что вновь буду баллотироваться на выборах в президенты в ФИДЕ в следующем году. Я готов работать со всеми, моя команда открыта ко всем предложениям. Если у кого-то есть интересные проекты, то приглашаю к себе в команду. Я 22 года руководил ФИДЕ, и никто не предъявлял какие-то претензии. За все это время я старался делать все возможное для объединения шахмат. Вы помните, когда Каспаров ушел из ФИДЕ и проводил свои первенства, чемпионами мира по версии ФИДЕ становились Топалов и Крамник? В 2006-м году Крамник обыграл Каспарова, а потом они сыграли матч за «шахматную корону» в Элисте. С тех пор шахматный мир един! И мне не хотелось, чтобы мелкие интриги помешали единству шахмат. Каждый год я посещаю по 80-100 стран и вижу, что интерес к шахматам идет по возрастающему графику. В эту игру на Земле играют более 600 миллионов человек. Поэтому я вновь выдвину свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ, чтобы воплотить в жизнь свою мечту «1 миллиард шахматистов».

- Были ли какие-то претензии по отношению к вам?

- Нет, я тоже этому удивился. Написали, что Кирсан Илюмжинов уходит в отставку, хотя я был на последнем Конгрессе и даже выступал. Когда они решили, что я готов уходить в отставку, я потребовал от них объяснений, но ничего не услышал.

- Среди них был и Макропулос?

- Наша штаб-квартира находится в Афинах. Естественно, там был и вице-президент ФИДЕ Макропулос. После того, как появилась новость на сайте организации, я пытался дозвониться до него, но Макропулос не взял трубку. Потом я отправил телеграмму, но исполнительный директор после этого также отключил телефон. Представляете, я не мог дозвониться до своего офиса! Как Ленин говорил, чтобы революция состоялась, нужно захватить почту и телеграф.

- Может, стоит перенести офис из Афин в другой город?

- Если будут конкретные предложения, то можно подумать об этом. Недавно поступило предложение из Швейцарии, где раньше находилась штаб-квартира. Думаю, стоит задуматься над возвращением в Лозанну. Там находятся свыше 100 международных спортивных федераций и штаб-квартиры Олимпийских Игр, а задачей ФИДЕ является, как раз-таки, попадание в программу Летних или Зимних Олимпийских Игр.

- А может перенести штаб-квартиру в Баку?

- Отличное предложение! Для этого необходимо, чтобы условия были такими, как в Лозанне, то есть, офис не облагался налогами.

- Вы сказали о «технических проблемах»… Считаете, что это был заговор против вас?

- Я не хочу говорить о «Теории Заговора». В год я посещаю около 100 стран, где знакомлюсь с условиями в шахматных школах. За все время в ФИДЕ у меня была одна задача – развивать стратегию шахмат. Но кто-то, видимо, посчитал, что он настоящий руководитель и имеет право отключать мои телефоны.

- Вы так и не дозвонились до Макропулоса?

- До сих пор не включил телефон (улыбается).

Мурад Ахундов