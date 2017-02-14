Азербайджанская теннисистка Фидан Халилзаде продолжает успешно прогрессировать в мире большого тенниса.

18-летняя теннисистка порядка четырех лет тренировалась в теннисной Академии в Барселоне. Но с недавнего времени Фидан переехала в США, и теперь тренируется в Калифорнии в Weil Tennis Academy.

С тех пор талантливая спортсменка успешно выступила на трех турнирах. В частности, как уже сообщает 1news.az, сначала Фидан выиграла турнир 2nd Anual Terry Lynch Junior Open, одержав три победы. Затем дошла до полуфинала турнира 66th Anual Gene Jung Whittler Mid-Winter Junior Tournament.

В начале февраля же Ф.Халилзаде добавила в свою коллекцию еще один трофей, став победителей турнира 14th Annual Ramada Junior Open Championships в США.

1news.az поговорил с Фидан Халилзаде, которая рассказала о переезде в США, и своем прогрессе.

«Сейчас я тренируюсь в Weil Tennis Academy, - начала разговор Фидан Халилзаде, - Здесь очень много хороших тренеров. Но я пока не определилась, так как нахожусь здесь не так много времени».

Юная теннисистка отмечает, что первоначально она приезжала в академию на проверку. «В прошлом году, 16 декабря, я впервые приехала сюда на проверку. В академию не берут всех, они должны были проверить, подхожу ли я им. Моя игра им понравилась. Они отметили, что у меня интересный стиль. Так я оказалась в Weil Tennis Academy».

Фидан Халилзаде рассказала о преимуществах Калифорнийской академии. «В Барселоне меня сильно нагружали физически. Но если брать тактическую сторону, то конечно же, академия в Калифорнии гораздо сильнее. И сейчас мне как раз нужно больше работать над тактикой. Поэтому мы вместе с отцом приняли решение сменить академию. Она мне очень понравилась, и здесь много всего нового. Я довольна тем, как проходят тренировки, как физические, так и непосредственно теннисные».

Упорные тренировки приходится совмещать с учебой. «Ежедневно в 7 утра я встаю, а с 7:45 до 10:30 бываю на уроках в школе. Что касается тренировок, то в день их бывает две. Первая длиться до полудня, вторая сразу после обеда и до 17:00. Но даже на этом тренировки не заканчиваются. После этого каждый день бывают занятия по растяжке и йоге. Несмотря на такую загруженность, мне все очень нравится. В моем возрасте предпочтение надо отдавать учебе и спорту».

18-летняя теннисистка не скрывает, что жить далеко от семьи очень сложно. «Конечно же, было достаточно тяжело снова сменить страну, но мне к трудностям не привыкать. Тяжело жить без семьи столь долгое время. Жить на расстоянии от семьи пока что самое сложное для меня.

Жизнь в США отличается от европейской. Но я достаточно быстро адаптировалась. Самым трудным поначалу было адаптироваться к временной разнице. В остальном никаких проблем не возникло. Все наладилось само собой. Люди мне здесь нравятся, улыбчивые», - сказала она.

Теймур Максутов