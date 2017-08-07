Завтра в Скопье состоится матч Суперкубка УЕФА между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед».

Отправившись в Македонию, чтобы осветить это грандиозное событие в мире европейского футбола для читателей 1news.az, ещё по пути я начала знакомиться с заядлыми фанатами обеих команд, которые съезжаются в Скопье, чтобы поддержать своих любимцев.



Одним из таких занимательных персонажей является Батхоломью Джингулам, с которым мы по чистой случайности сидели рядом в самолёте. Одетый в футболку манкунианцев, Батхоломью как бы всем своим видом говорил о том, куда он едет и для чего. Разговорившись с ним, я узнала, что мой «сосед» - практикующий адвокат из Малайзии, по совместительству являющийся президентом малазийского фан-клуба «МЮ».

Батхоломью с радостью рассказал мне, каким образом он стал страстным болельщиком «красных дьяволов» .

— Батхоломью, как же всё это началось?

— Я заболел «Манчестер Юнайтед» в 92-ом году. У нас не было телевизора дома, поэтому я оставался в школе, где можно было посмотреть матчи команды, подключившись через специальный кабель. Смотрел игры и дрожал от восторга.

— А как это детское увлечение переросло в президентство фан-клубом?

— Я просто захотел объединить всех болельщиков в Малайзии. У нас «МЮ» очень популярен.

— Вы организуете какие-то мероприятия или просто смотрите вместе матчи?

— У нас бывают и различного рода мероприятия, и благотворительные вечера. К нам приезжали послы «Юнайтед», и я встречался с ними, делал интервью, организовывал встречи с поклонниками.

— Вы часто так путешествуете за командой?

— Да, постоянно. Стараюсь не пропускать важные матчи. После Скопье я еду в Манчестер, чтобы посмотреть первую игру команды в сезоне в рамках Английской Премьер-лиги.

— Но это ведь, наверное, стоит больших денег. Как вы справляетесь?

— Да, это очень затратно, но любовь к клубу превыше денег. И я тоже хотел спросить вас - как вы отправились в такую дальнюю поездку?

— Организатором поездки выступил азербайджанский оператор мобильной связи - компания Bakcell. Они, кстати, являются одними из официальных спонсоров «МЮ».

— Да, да, я знаю это. Отлично. А ещё у вас проводится Формула 1. Я часто слышу про Азербайджан.

— Как семья относится к вашей футбольной страсти?

— Полностью разделяет. У меня жена и трое детей – девочка и два мальчика - все они болеют за «Манчестер Юнайтед». И сейчас мы полетели не вместе потому, что не получилось, иначе бы они составили мне компанию.

— Батхоломью, кто победит завтра?

— Конечно мы. Я видел все победы «МЮ» – титул победителя АПЛ, Кубок Англии, триумф в Лиге чемпионов, но никогда не видел победу в Суперкубке УЕФА. Надеюсь, на этот раз они подарят мне это удовольствие.

Фарида Расулова, Скопье.

Благодарим компанию Bakcell за организацию поездки.