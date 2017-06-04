80 тысяч болельщиков наблюдали за финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу», сообщает официальный сайт королевского клуба.

На домашней арене мадридского клуба были установлены восемь больших экранов, с помощью которых зрители следили за событиями в Кардиффе, где проходил решающий матч ЛЧ. Перед началом поединка на экранах появился призыв: «Вперёд за двенадцатым!» — «Реал» сражался в финале за свой 12-й титул чемпиона Европы среди клубов. Отмечается, что болельщики также пели гимн «Реала» и скандировали имя нападающего Криштиану Роналду, после того, как тот открыл счёт в матче.

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