Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о противостоянии «Ювентуса» и «Реала» в финале Лиги чемпионов и поддержал вратаря туринской команды Джанлуиджи Буффона.

Матч «Ювентус» — «Реал» завершился победой мадридского клуба со счётом 4:1.

«Ювентус» здорово играл в первом тайме, но во второй половине игры «Реал» был экстраординарен. Это был матч двух отличных команд, в котором победил сильнейший. Был ли это для Буффона последний шанс выиграть «Золотой мяч»? Вне зависимости от результата финального матча, это был очень сильный сезон как для Джанлуиджи, так и для всего «Ювентуса». И не забывайте, что в следующем году нас ждёт чемпионат мира. Буффон больше чем чемпион, он грандиозен», — сказал Инфантино в интервью Mediaset Premium.

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