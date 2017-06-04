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Футбол

Криштиану Роналду забил 600-й гол в карьере 04.06.2017 01:37

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший дубль в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», забил 600-й гол в своей карьере.

Забитый португальцем на 64-й минуте мяч в ворота туринской команды, стал 12-ым в текущем розыгрыше, что сделало Криштиану лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в пятый раз подряд и в шестой раз в целом.

Звезда «Реала» выиграл свою четвёртую Лигу чемпионов, повторив достижение Зеедорфа, Пике, Хави, Иньесты и Месси.

На счету у Роналду 406 голов за «Реал», 118  за «Манчестер Юнайтед», 5 за «Спортинг» и 71 за сборную Португалии.

Фарида Расулова

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