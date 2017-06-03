Сегодня в Кардиффе проходит главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов.
В решающей встрече за Кубок схлестнулись туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».
На 20-й минуте матча счет открыл Криштиану Роналду!
На 27-й минуте Марио Манджукич сравнивает!
61-я минута, Каземиро забивает и «Реал» вырывается вперед!
Роналду оформляет дубль на 64-й минуте – 3:1!
Составы на финал:
«Ювентус»: Буффон, Барзагли, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич, Манджукич, Дибала, Хедира, Игуаин
«Реал»: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Роналду, Бензема.
Фарида Расулова