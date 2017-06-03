Финал ЛЧ «Ювентус» - «Реал»: Роналду оформляет дубль, 3:1! - ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Лига чемпионов, финал. «Ювентус» - «Реал»: сказка для Буффона или 12-й титул «Реала»? – ФОТО

Джанлуиджи Буффон: «Надеюсь, у этой сказки будет счастливый конец»



Сегодня в столице Уэльса, городе Кардифф состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов

Андрей Шевченко: «Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть ЛЧ»

Криштиану Роналду: «Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд»

«Ювентус» — «Реал»: букмекеры оценили шансы команд на победу в финале Лиги чемпионов



Сегодня в финале Лиги чемпионов встретятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал»

Антуан Гризманн решил не покидать «Атлетико» из-за трансферного бана