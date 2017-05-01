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Футбол

Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТО 01.05.2017 14:30

Итальянский нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли славится своей эпатажностью и острым языком.

На сей раз Супер Марио «прошёлся» по Ким Кардашьян - звезде американского реалити-шоу и супруге всемирно известного хип-хоп исполнителя Канье Уэста. 

Эксцентричный футболист на своей странице в Инстаграм опубликовал растиражированные фото Кардашьян с отдыха на пляже, сопроводив их припиской:

«Серьёзно, что это такое?! Канье, как ты можешь шлёпать это? УЖАСНО. Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже. Мерзость.»

Через некоторое время Марио удалил этот пост, но бдительные пользователи интернета успели «заскринить» эмоциональный выпад Балотелли в отношении фигуры светской львицы.

Напомним, что попавшие в сеть необработанные фотографии Кардашьян, снискавшей славу за счет внушительных размеров своей «пятой точки», сильно навредили её имиджу обладательницы шикарных форм. Снимки папарацци без ретуши и фотошопа ясно продемонстрировали, что формы Кардашьян очень  далеки от эстетической красоты.

Отметим, что после публикации этих снимков в СМИ от страницы Кардашьян в Инстаграме отписалось больше 100 тысячи подписчиков.

Фарида Расулова

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