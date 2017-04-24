«Барселона» вырвала победу над «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Марсело сделал заброс в штрафную, Серхио Рамос в касание пробил и попал в штангу, мяч отскочил к Карлосу Касемиро, который переправил его в пустые ворота. На 33-й минуте Лионель Месси получил мяч от Ивана Ракитича, легко ушёл от Даниэля Карвахаля и переиграл вратаря.

На 73-й минуте Ракитич получил мяч перед штрафной, убрал мяч под левую ногу и с 22 метров мощно пробил в дальний угол. Четыре минуты спустя Рамос получил прямую красную карточку за грубый подкат против Месси.

На 85-й минуте Марсело прострелил с левого фланга на Хамеса Родригеса, который ушёл от опеки Хорди Альбы и направил мяч в ворота. В компенсированное время Альба отдал пас в центр штрафной, откуда Месси в касание пробил в угол.

«Реал» и «Барселона» (по 75 очков) лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.

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