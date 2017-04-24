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Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕО 24.04.2017 10:11

После вчерашнего матча против «Реала» нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории противостояния двух команд.

Напомним, что во вчерашнем «Эль классико» аргентинец сначала сравнял счет на 33-й минуте, а в добавленное время забил свой 500-й гол за «сине-гранатовых», и принес команде победу.

В истории матчей «Реала» и «Барсы» в Ла Лиге Месси забил 15-й гол, и это лучший показатель на сегодняшний день. Отметим, что прежде Лионель уступал по количеству голов в «Эль классико» только Ди Стефано, который в составе «бланкос» в своё время забил в ворота «Барсы» 14 мячей.  

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции не стал мелочиться и назвал Месси лучшим футболистом, с чем после всех заслуг аргентинца очень сложно не согласиться:

«Месси является лучшим игроком за всю историю футбола. Я многое видел в футболе и знаю, о чём говорю. Он забил 500-й гол за клуб, и я рад, что он преодолел это препятствие. 

«Барселона» является великим клубом на протяжении многих лет, но важная часть её истории принадлежит Месси», — заключил наставник каталонской команды.

Фарида Расулова

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