Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду вновь в центре внимания мировых СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на издание «The Sun», Роналду, проводя со своей возлюбленной Джорджиной Родригез время на горнолыжном курорте близ Мадрида, получил травму запястья, после чего отправился с девушкой домой на своем автомобиле Lamborghini Aventador стоимостью 260.000 евро.

Однако из-за боли в запястье Роналду не смог управлять автомобилем и пересел в машину скорой помощи, на которой был доставлен в ближайший госпиталь на осмотр.

Суперкар был оставлен футболистом посреди дороги на оживленной трассе, после чего был эвакуирован.

Ф.В, Г.Р.