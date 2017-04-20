Билли Монгер - гонщик британской Формулы-4 - потерял обе ноги в результате страшной аварии, произошедшей в Донингтоне в воскресенье.

Инцидент произошёл на шестом круге гонки – в быстром повороте Schwantz Curve, где Монгер на высокой скорости врезался в болид финского пилота Патрика Пасмы, который резко потерял скорость на трассе.

Заезд был немедленно остановлен, а на место происшествия выехала бригада медиков. Из-за сильного столкновения кокпит Билли был очень повреждён, и извлекать из него 17-летнего гонщика пришлось на протяжении двух часов, после чего он был доставлен в больницу на вертолёте.

Позже стало известно, что Билли получил тяжелейшие травмы – хирурги боролись за спасение ног молодого гонщика, но все старания оказались тщетны, и обе ноги пришлось ампутировать. Кроме того, Монгера поместили в состояние искусственной комы, из которой должны вывести в самое ближайшее время.

Патрик Пасма также былгоспитализирован, однако его состояние оценивается как стабильное.

Семья Билли, а также Стивен Хантер - руководитель команды JHR, за которую выступал мальчик, создали в интернете фонд по сбору денег на реабилитацию юного гонщика.

Изначально предполагалось собрать около 260 тысяч £, но сейчас сумма уже составляет более 380 тысяч.

Отметим, что «Формула-4» — нижняя ступень иерархии гонок с открытыми колесами. В этих соревнованиях, учреждённых в 2013 году, в основном принимают участие начинающие гонщики.

Монгер дважды становился чемпионом в соревнованиях по картингу в 2012 и в 2013 году, а в Ф4 Билли проводил свой второй сезон.

Фарида Расулова