Легендарная американская теннисистка 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс объявила о своей беременности.

Как сообщает «Корреспондент», для 35-летней теннисистки это будет первый ребенок.

Экс-первая ракетка мира через приложение Snapchat опубликовала свое фото в желтом купальнике, на котором видно ее животик. «20 недель» – подписала фото Уильямс, рассказав о сроке беременности.

Отцом ребенка стал американский предприниматель армянского происхождения, основатель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, с которым теннисистка обручилась в декабре. Информация о его отношениях с Уильямс впервые появилась осенью-2015.

Серена Уильямс - одна из самых успешных и титулованных теннисисток мира, в частности на ее счету четыре олимпийских золота и пять побед на итоговых турнирах WTA, 22 побед на турнирах Большого шлема. На данный момент она занимает второе место в рейтинге WTA, хотя долгое время была первой ракеткой мира.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Апр 17 2017 в 6:29 PDT

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Янв 6 2017 в 4:48 PST

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Фев 23 2017 в 6:18 PST