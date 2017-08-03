Стали известны новые результаты расследования убийства 6-дневной Мяляк Шаиг гызы Нуруллаевой, произошедшего в селе Даргуба Лянкяранского района Азербайджана.

Как сообщил 1news.az источник в правоохранительных органах, близкий к следствию, Атифа Нуруллаева, бабушка девочки, признавшаяся в убийстве внучки, будет направлена на судебно-психиатрическое обследование.

«На допросе женщина, несколько раз проткнувшая девочку большой иглой и бросившая ее труп в колодец, заявила следующее: «Я надеялась, что люди поверят, что внучку убили джинны».

Это заявление звучит, по меньшей мере, странно, поэтому врачи установят, действительно ли женщина так думает, или заявление о джиннах – это лишь симуляция психического расстройства с целью избежать тюремного заключения», - отметил источник.

Он также подчеркнул, что женщина задержана.

В свою очередь, в прокуратуре Лянкяранского района 1news.az эту информацию прокомментировать отказались, сославшись на тайну следствия.

Расследование продолжается.

Напомним, что тело Мяляк Нуруллаевой, о пропаже которой сообщили родители, было найдено в крытом колодце на территории села. Ранее бабушка младенца назвала причиной преступления то, что это была уже вторая девочка в семье, а она хотела рождения мальчика.

Тимур Рзаев, Э.Т.

03.08.2017 16:12

Стали известны новые результаты расследования убийства 6-дневной Мяляк Шаиг гызы Нуруллаевой, произошедшего в селе Даргуба Лянкяранского района Азербайджана.

Как сообщил 1news.az источник в правоохранительных органах, близкий к следствию, Атифа Нуруллаева, бабушка девочки, призналась в убийстве внучки.

«Женщина заявила, что несколько раз проткнула девочку большой иглой, убив ее, а потом бросила в колодец. Причиной преступления она назвала то, что это уже вторая девочка в семье, а она хотела рождения мальчика», - отметил источник, подчеркнувший, что женщина уже задержана.

В свою очередь, в прокуратуре Лянкяранского района 1news.az эту информацию прокомментировать отказались, сославшись на тайну следствия.

Расследование преступления продолжается.

Напомним, что тело Мяляк Нуруллаевой, о пропаже которой сообщили родители, было найдено в крытом колодце на территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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