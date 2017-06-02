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Общество

Приют для животных BARS стал жертвой стихийного бедствия - ФОТО 02.06.2017 12:40

Расположенный на Шамахинском шоссе, в поселке Пирикешкюль близ Баку (у военного городка) приют для животных BARS (Baku Animal Rescue Society) стал жертвой стихийного бедствия.

Как сообщила 1news.az создатель и руководитель приюта Лейла Ахундова, с окружающих гор в низину, в которой расположен приют, хлынули сели и дождевые потоки, затопив всю окружающую территорию.

«Животные остались на затопленной территории, фактически приют стал островом, окруженным рвом с водой, все повреждено. Мы видим наших собак, но не всех. Погиб ли кто-то из них, мы не знаем – у нас более 80 собак, чтобы проверить, все ли на месте, надо добраться до приюта, а он окружен водой. Мы ждем прибытия МЧС с резиновыми лодками, чтобы начать спасение собак», - подчеркнула Л.Ахундова.

В свою очередь, помощник руководителя пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Азер Сарыев сообщил 1news.az, что спасатели МЧС получили вызов и уже выехали для спасения животных.

«Более подробную информацию я смогу вам сообщить позже», - сказал А.Сарыев.

Отметим, что все сочувствующие и желающие помочь приюту в этот трудный момент могут обратиться непосредственно к самой Лейле Ахундовой по номеру 055-250-50-00, на сайт приюта или на его Facebook-страницу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

 

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