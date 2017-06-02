Мощные сели заблокировали трассу Баку-Шамахы, образовалась пробка из более 500 автомобилей

Обрушившиеся на Гобустанский район интенсивные ливневые дожди стали причиной затора на магистральной дороге.

Сошедшие с гор селевые потоки сегодня вечером затопили проезжую часть на 76-м километре атомагистрали Баку-Шамахы, у местечка, именуемого «Джейранкечмяз». Стихия полностью заблокировала движение на указанном участке трассы.

Сели также вывели из строя мост на данном участке дороги. В результате на дороге образовалась пробка из более 500 автомашин. Застрявшие в иле и воде автомобили были извлечены спасателями. На место происшествия привлечена тяжелая техника, русло реки Джейранкечмяз очищено от ила, обеспечен сток селевых потоком в ином направлении.

В настоящее время дорожная полиция продолжает меры по обеспечению движения автотранспортных средств на указанном участке автомагистрали.

АПА