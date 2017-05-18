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Общество

Меняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА 18.05.2017 15:25

Меняется схема движения автотранспорта на автомобильном круге «Гялябя» (на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе Баку).

Как сообщает 1news.az, непосредственно на кругу и на въездах в него со стороны улиц Г.Зардаби и А.Саламзаде установлены светофоры.

Пока они не работают, ожидается пилотное включение, по итогам которого будет принято решение о том, как именно (в каком режиме очередности и продолжительности включения сигналов) использовать светофоры. 

Основная цель - обеспечение безопасности движения, устранение пробок на кругу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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