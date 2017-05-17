USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Общество

Минобразования прокомментировало информацию в СМИ о ликвидации куррикулума 17.05.2017 14:27

Сегодня ряд СМИ в Азербайджане распространил информацию под заголовком «Микаил Джаббаров ликвидирует куррикулум».

Авторы статьи утверждают, что в настоящее время в республике обсуждается вопрос о ликвидации куррикулума.

«До 2018 года дети не будут обучаться по куррикулуму. Эта система не смогла себя оправдать в сфере образования и будет полностью ликвидирована», - отмечают СМИ.

СМИ также приводят высказывания председателя Образовательного совета Азербайджана Аждара Агаева в газете «Cümhuriyət», где он отметил необходимость подготовить куррикулум заново.

Так, по словам А.Агаева, созданные на основе куррикулума учебники непонятны и не соответствует ряду требований. «Необходимо подготовить куррикулум в соответствии с современными требованиями и по новым правилам. Азербайджан имеет богатый опыт, на основе которого может быть подготовлена методика. Одним словом, эта методика должна быть подготовлена заново», - указал он.

Для разъяснения ситуации информационное агентство 1news.az обратилось с запросом в Министерство образования Азербайджана, где указали на несоответствие данной информации действительности.

«Мы не знаем, с чем связано распространение подобной информации и оттуда она взялась. Каких-либо обсуждений по поводу ликвидации куррикулума не ведется», - указали в министерстве.

Напомним, что еще в 2007 году Кабинетом министров Азербайджана был принят документ «Национальный куррикулум».

Национальный куррикулум – это рамочный документ концептуального характера, определяющий результаты обучения и стандарты содержания в области общего образования, предметы, предусмотренные для каждого этапа общего образования, недельную норму часов, отводимых на проведение классных и внеклассных занятий, правила организации учебного процесса, основные принципы оценивания и мониторинга результатов обучения и структуру куррикулумов по отдельным предметам.

Национальный куррикулум направлен на формирование личности как основной движущей силы развития общества и обеспечение соответствующего уровня образования и навыков, необходимых для разрешения проблем и самостоятельного принятия решений, принимая во внимание исключительное значение таланта и способностей каждой личности в современной эпохе, выработки в условиях глобализации и универсализации общественно-политической, культурной и социальной жизни, увеличения роли информационных и коммуникационных технологий и усиления конкуренции.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

678количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Следствие рассматривает несколько версий суицида молодой женщины в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНООбъявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНОИстория о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсетиНазвана самая пьющая страна в миреСочинский «вор в законе» прибыл на сходку в Чехии c диппаспортом Армении – ФОТОНа Исламских Играх штангист перекрестился после выполненного упражнения - ВИДЕОАктер из «Джентльменов удачи» и «Обыкновенного чуда» умер от рака в СШАРафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»«Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую дочь - ВИДЕОMiroir: новый стильный адрес на модной карте Баку - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 мая15:40 Салех Насиров: «В Азербайджане ощущается очень большая потребность в социальных работниках» - ФОТО - ВИДЕО15:26 Закир Гаралов примет граждан в Гейгеле15:16 Дорожная полиция Баку о казусе с автомобилем на эвакуаторе, попавшем «на радар» - ФОТО14:55 Бинали Йылдырым: Германия должна выбрать между Турцией и FETÖ14:47 Актриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕО14:41 Руслан Лунев выиграл пятое золото14:41 Названы наиболее густонаселенные территории Азербайджана14:36 No comment. К чему привело невмешательство американской полиции в несанкционированную акцию армян и сторонников PKK - ВИДЕО14:31 В Азербайджане число новорожденных девочек заметно ниже биологической нормы14:27 Минобразования прокомментировало информацию в СМИ о ликвидации куррикулума14:22 В глубине души мы понимаем армянский народ - Посол Израиля14:18 В Азербайджане почти треть браков заканчивается разводом14:17 Возросла численность населения Азербайджана14:10 В сети презентован трейлер фильма «Майкл Джексон: В поисках Нетландии» - ВИДЕО14:02 МИД ответил на предвзятую статью об Азербайджане в зарубежном издании