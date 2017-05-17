Сегодня ряд СМИ в Азербайджане распространил информацию под заголовком «Микаил Джаббаров ликвидирует куррикулум».

Авторы статьи утверждают, что в настоящее время в республике обсуждается вопрос о ликвидации куррикулума.

«До 2018 года дети не будут обучаться по куррикулуму. Эта система не смогла себя оправдать в сфере образования и будет полностью ликвидирована», - отмечают СМИ.

СМИ также приводят высказывания председателя Образовательного совета Азербайджана Аждара Агаева в газете «Cümhuriyət», где он отметил необходимость подготовить куррикулум заново.

Так, по словам А.Агаева, созданные на основе куррикулума учебники непонятны и не соответствует ряду требований. «Необходимо подготовить куррикулум в соответствии с современными требованиями и по новым правилам. Азербайджан имеет богатый опыт, на основе которого может быть подготовлена методика. Одним словом, эта методика должна быть подготовлена заново», - указал он.

Для разъяснения ситуации информационное агентство 1news.az обратилось с запросом в Министерство образования Азербайджана, где указали на несоответствие данной информации действительности.

«Мы не знаем, с чем связано распространение подобной информации и оттуда она взялась. Каких-либо обсуждений по поводу ликвидации куррикулума не ведется», - указали в министерстве.

Напомним, что еще в 2007 году Кабинетом министров Азербайджана был принят документ «Национальный куррикулум».

Национальный куррикулум – это рамочный документ концептуального характера, определяющий результаты обучения и стандарты содержания в области общего образования, предметы, предусмотренные для каждого этапа общего образования, недельную норму часов, отводимых на проведение классных и внеклассных занятий, правила организации учебного процесса, основные принципы оценивания и мониторинга результатов обучения и структуру куррикулумов по отдельным предметам.

Национальный куррикулум направлен на формирование личности как основной движущей силы развития общества и обеспечение соответствующего уровня образования и навыков, необходимых для разрешения проблем и самостоятельного принятия решений, принимая во внимание исключительное значение таланта и способностей каждой личности в современной эпохе, выработки в условиях глобализации и универсализации общественно-политической, культурной и социальной жизни, увеличения роли информационных и коммуникационных технологий и усиления конкуренции.

Эльшан Рустамов, Г.Р.