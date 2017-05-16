Бакинский метрополитен изменил систему вентилирования станций и туннелей метро.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, режим работы вентиляторов в метро переведен на летний график.

«По поручению руководства Бакметрополитена был проведен мониторинг работы вентиляторов. По его итогам, подготовлен соответствующий план их работы, которая благодаря этому станет более эффективной.

Летний график работы вентиляторов подготовлен в двух вариантах: если температура воздуха на поверхности ниже +35, и второй - если температура выше +35 градусов.

График может изменяться по результатам данных лаборатории микроклимата в метро.

Летний график работы вентиляторов продлится до 15 ноября», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.