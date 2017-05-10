Произошедшая год назад трагедия, когда 19-летнего студента Университета «АДА» Руфата Аллахвердиева сбил автомобиль, получила большой общественный резонанс.

И это понятно – погиб молодой человек, просто шедший по тротуару, трагически прервалась жизнь подающего надежды юноши…

По версии следствия, автомобилем марки Mercedes S-класса (госномер 90-АА-669), сбившим Руфата Аллахвердиева, управлял 29-летний Рагим Юзасиф оглу Керимов. При этом, согласно заключению судебно-химической экспертизы, Р.Керимов находился под воздействием психостимуляторов – в его организме были обнаружены амфетамин и метамфетамин.

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Согласно данным следствия, ночью 11 мая 2016 года Р.Керимов на перекрестке проспекта Бюльбюля и улицы Ази Асланова (напротив кинотеатра «Низами») выехал на тротуар и сбил Р.Аллахвердиева, сильно повредив ему ноги, а затем, бросив автомобиль, скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему необходимой помощи. Доставленный в больницу Руфат Аллахвердиев, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 мая скончался в Центральной клинической больнице.

Такова версия следствия, подтвержденная приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 февраля этого года. Судейская коллегия под председательством судьи Сабухи Гусейнова и в составе судей Азада Меджидова и Зейнала Агаева признала Рагима Керимова виновным по статьям 263.1.3 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшее по неосторожности к смерти потерпевшего») и 264 («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») и приговорила к 7 годам лишения свободы, а также лишила права управлять автомобилем в течение 5 лет после освобождения.

С того ДТП прошел уже год, и на этой неделе Бакинский апелляционный суд будет рассматривать апелляционную жалобу Рагима Керимова. Его семья считает, что в этом деле есть запутанные моменты, которые она намерена оспаривать в апелляции.

Обратившийся в 1news.az отец осужденного Юзасиф Керимов, бывший главврач Республиканской клинической больницы им. академика Миркасимова, представил документы и изложил свою версию трагического ДТП, кардинально отличающуюся от версии следствия.

Так, по словам Ю.Керимова, его сын не сбивал Р.Аллахвердиева, но по глупости 2 с половиной месяца не говорил об этом следствию.

«За рулем находился не Рагим, а его знакомый – Муса Махмудов, который после аварии тут же сбежал, оставив даже свою обувь. Машина была по доверенности оформлена на моего сына, и в тот вечер он вместе с Мусой ехал по городу. Вначале автомобилем управлял Рагим, но потом он передал управление Мусе, который в момент аварии и находился за рулем. Рагим же во время ДТП сидел на заднем сиденье и получил оскольчатый перелом руки и перелом ребра.

Рагим по глупости пожалел Мусу и заявил, что за рулем был он, но потом отказался от этого. Муса Махмудов, наоборот, вначале сбежал с места ДТП, но потом признался во всем – есть и собственноручно написанное им признание, что за рулем в момент аварии находился он. Однако следствие не приняло это во внимание, и мой сын теперь безвинно сидит в тюрьме», - заявил Ю.Керимов.

Отметим, что М.Махмудов находится сейчас в Бакинском следственном изоляторе – он был задержан, поскольку находится в розыске в России за вымогательство и похищение человека.

У следствия, которое вели сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку - майор Самир Алекберов и капитан Джавид Гусейнов, однако, свои аргументы.

30 августа 2016 года был проведен следственный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что низкорослому Мусе Махмудову не хватало длины ног, чтобы дотянуться с водительского сиденья до педалей газа (расстояние составило 14 см от ноги до педали газа и 6 см - до педали тормоза). Но при этом не указывается, менялось ли горизонтальное положение сиденья (отодвинуто оно было от руля или придвинуто к нему).

Обвинение в том, что Рагим Керимов сбежал с места ДТП, его отец также отвергает.

«Есть видеозапись, на которой видно, что мой сын после аварии в костюме находится рядом с машиной и беседует с сотрудниками полиции. При этом он в туфлях. Как суд мог не учесть эту запись, мне не понятно?! Судьи и прокурор сперва вообще говорили, что на записи не мой сын, но когда адвокаты попросили провести экспертизу видеозаписи, согласились, что это Рагим.

В своих показаниях сотрудник Дорожной полиции Гюльгусейн Агаев также подтвердил, что беседовал с Рагимом, который не покидал место происшествия. А сотрудник Управления полиции Насиминского района Шакир Гулиев дал следующего показания: «Сразу после ДТП я заметил, как один человек убежал с места аварии. После этого я увидел, как в беседе с сотрудником Дорожной полиции молодой человек в костюме представился водителем и не покидал места аварии».

При этом судьи заявили, что Рагим даже не пытался оказать помощь пострадавшему. Но он сам позвонил в 102 и сообщил об аварии, что, по закону, уже является помощью, а не побегом. К тому же в деле (в самом приговоре) есть показания свидетеля, сотрудника Дорожной полиции Эльчина Гасаналиева, который заявил, что дал указание не трогать пострадавшего и дождаться приезда бригады «Скорой помощи» - так как любая попытка тронуть пострадавшего причиняла ему сильную боль. То есть Рагим и не мог оказать помощи, налицо противоречие, которое суд не учел. Да и какую помощь он мог оказать со сломанными рукой и ребром?!» - подчеркнул Ю.Керимов, отметив, что его сын уехал с места ДТП из-за боли от перелома руки лишь после того, как известил полицию и дождался приезда «Скорой».

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Ю.Керимов сказал: «Двоюродный брат покойного Руфата, Пярвиз Бабазаде, в интервью СМИ заявил, что сбивший его брата водитель убегал с места происшествия босиком. Потом во время суда Муса Махмудов указал на то, что его родной брат после ДТП пришел на место аварии и забрал туфли Мусы. Следовательно, убегал с места происшествия Муса. Но суд не обратил внимания на эти факты».

Также отец осужденного отметил, что после происшествия майор Самир Алекперов доставил Рагима в Республиканский наркологический центр, где его обследовал врач-нарколог и признал абсолютно трезвым. Это подтверждается актом №1/3301от 11 мая 2016.

Юзасиф Керимов утверждает, что с места происшествия сбежал не его сын, а Муса Махмудов, а заключение экспертизы, выявившей в моче его сына психотропные вещества, является ошибочным: «В заключении экспертизы говорится о наличии в моче Рагима амфетамина и метамфетамина. Но оно рассмотрело мочу, по уверению майора Самира Алекперова, взятую у Рагима в лабораторных условиях, в связи с чем 11 мая в 14.05 был составлен протокол».

Но это не так. Во-первых, в это время Рагим со сломанной рукой в гипсе находился дома, как у него могли в лабораторных условиях взять мочу? Во-вторых, по закону при взятии мочи для анализа должны присутствовать два свидетеля, а в протоколе Рагим фактически представлен как свидетель, а еще и указано, что он отказался подписывать протокол. Официально заявляю, что протокол фальшивый, и на суде я заявил то же самое, но это не приняли во внимание. Моча, в которой были выявлены психотропные вещества, не Рагима», - убежден Юзасиф Керимов.

Также он попросил обратить внимание на заключение Наркологического центра Министерства здравоохранения от 25 июля 2016 года, согласно которому, его сын Рагим не является наркоманом, не зависит от наркотиков (не выявлено никаких признаков этого) и не состоит на учете в наркодиспансере.

Кроме того, есть и акт №1146/К Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии Минздрава от 8 июня 2016 года, подписанный экспертом с 29-летним стажем Аидой Мамедрзаевой. Согласно нему, результаты экспертизы, начатой 31 мая, показывают, что в крови и моче Рагима Керимова нет наркотиков, алкоголя и психотропных веществ.

Завершая свой рассказ, Юзасиф Керимов подчеркнул, что испытывает к семье покойного Руфата огромное уважение.

«С его отцом, судьей Бакинского военного суда Эльбеком Аллахвердиевым, я несколько раз беседовал. Это очень хороший человек, и я ежедневно испытываю боль от того, что его сын погиб. Эльбек муаллим мне сказал, что мы не враги, но пусть все будет по закону. Я ему ответил, что по закону должен ответить находившийся за рулем Муса Махмудов, который погубил его сына, а моего ребенка отправил в тюрьму. У Рагима – четырехлетняя дочь, а он сидит в тюрьме за преступление, которое совершил другой.

В целом же я, как врач с огромным опытом – работал и на Сахалине, и на БАМе, был главврачом Республиканской больницы – считаю, что нельзя было Руфата из реанимации Института травматологии переводить в Центральную клиническую больницу. Из реанимации человека или переводят в палату, или отправляют в морг, но никак не в другую больницу, если, конечно, нет необходимости в специализированной, например, нейрохирургической, операции. У погибшего же мальчика были повреждены ноги, это травма, и он был в травматологии. Кроме того, после операции у него появилась пульсация, восстанавливалось давление и термодинамика, он вышел из шока. Зачем нужно было отправлять его через час после операции в другую больницу?! Я думаю, что если бы Руфата Аллахвердиева не перевели в другую больницу, он остался бы жив», - подчеркнул Ю.Керимов.

Как мы видим, представленные отцом осужденного Рагима данные показывают, насколько это запутанное и сложное дело. На кону – судьба молодого человека и вопрос торжества справедливости. Несомненно, дело требует еще более пристального и тщательного разбирательства.

И мы надеемся, что Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Афлатуна Гасымова проведет его, разобравшись во всем, и в этом деле будут поставлены все точки над «i».

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото - погибший Руфат Аллахвердиев, его отец, судья Эльбек Аллахвердиев и осужденный Рагим Керимов.

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