В Кяпазском районе Гянджи произошло покушение на убийство.
Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Гянджи, 29-летний житель города Рамин Гараев нанес ножевое ранение своей бывшей беременной жене - 28-летней Ульвии Алиевой, после чего вспорол себе живот.
Оба пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, у экс-супругов в браке не было детей, а после развода и нового замужества У.Алиева забеременела. Не выдержав этого, ее бывший муж решил убить ее.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Тимур Рзаев, Э.Т.