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Общество

В Азербайджане мужчина пытался убить беременную бывшую жену, а затем совершить суицид 09.05.2017 12:50

В Кяпазском районе Гянджи произошло покушение на убийство.

Как сообщили 1news.az в Главном  управлении полиции Гянджи, 29-летний житель города Рамин Гараев нанес ножевое ранение своей бывшей беременной жене - 28-летней Ульвии Алиевой, после чего вспорол себе живот.

Оба пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, у экс-супругов в браке не было детей, а после развода и нового замужества У.Алиева забеременела. Не выдержав этого, ее бывший муж решил убить ее.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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