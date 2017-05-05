Названа предварительная причина смерти мальчика, скончавшегося в Азербайджане во время обрезания

Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана обнародовало предварительные причины смерти 5-летнего Кянана Гусейнова.

Как сообщили 1news.az в объединении, по предварительным данным экспертизы, причиной смерти ребенка стал анафилактический шок после введения ему лекарства «Новокаин».

«На данный момент каких-либо прижизненных проблем со здоровьем у мальчика не выявлено», - заявили в объединении, отметив, что экспертиза продолжается.

Напомним, что Кянан Гусейнов скончался во время обрезания в селе Мусакучя Масаллинского района Азербайджана. Операцию проводил врач Рамиз Садыгов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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