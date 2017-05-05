В Азербайджане лишь 48-52% детей возрастом до одного года питаются грудным молоком матерей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил директор Института педиатрии, главный педиатр республики Насиб Гулиев на семинаре «О важности грудного вскармливания».

По его словам, основная причина этого заключается в том, что женщины не хотят вскармливать грудью своих детей.

«Лишь 2% матерей не могут кормить грудью по объективным и не зависящим от них причинам. 48% матерей не кормят грудью по субъективным причинам. Кого не спросишь – говорят, что у них молока нет, или они боятся испортить фигуру. А ведь у детей, вскормленных на искусственном питании, заболеваний и смертей в 4 раза больше, чем у вскормленных грудью. Диареей они болеют в 17,3 раза чаще», - заявил Н.Гулиев, подчеркнув, что в мире нет второго питания подобному материнскому молоку, которое настолько удовлетворяло бы потребности детского организма.

Тимур Рзаев