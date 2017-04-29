Память Зарифы Алиевой почтили в украинском городе Ирпень. Мероприятие приурочено к 94-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога.

Как сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Украине, в мероприятии, состоявшемся накануне, приняли участие представители дипмиссии, представители городской администрации, компании SOCAR в стране, азербайджанской диаспоры, а также общественность города Ирпень.

Участники мероприятия почтили память ученого, возложив цветы к бюсту З.Алиевой.

В своем выступлении посол Азербайджана Азер Худиев отметил большой вклад З.Алиевой в развитие азербайджанской медицины. Он также подчеркнул, что наличие в городе парка и улицы, а также школы имени ученого-офтальмолога З.Алиевой служит укреплению мостов дружбы между Азербайджаном и Украиной.

Выступившие на мероприятии заместитель мэра Ирпеня Дмитрий Христюк, директор школы, носящей имя З.Алиевой, Валентина Антоненко рассказали о жизни и научной деятельности выдающегося ученого.

Как сказал Христюк, парк, носящий имя З.Алиевой, является образцовым местом отдыха в городе.

«Я очень рад, что школа №12, носящая имя Зарифы Алиевой, парк и одна из центральных улиц города, также названные в ее честь, стали мостом дружбы между Азербайджаном и Украиной», - сказал заместитель мэра города.

Также участники мероприятия посетили музей Зарифы Алиевой в школе №12.

Талыб Бархудаев, И.А.