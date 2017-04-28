На днях Министерство образования организовало медиа-тур в районы Азербайджана для того, чтобы представители СМИ ознакомились с построенными здесь модульными школами и условиями, в которых обучаются местные дети.

С целью способствовать социально-экономическому развитию регионов в октябре прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому в течение последующих двух лет во всех районах нашей республики школьные здания, находящиеся в аварийном состоянии, где число учеников меньше 100, будут заменены модульными. В качестве пилотного проекта на сегодняшний день было установлено 3 школы, две из которых мы посетили во время тура – в селе Еникенд Исмаиллинского района и в селе Гаджиагабейли Гейчайского района.

Преимущество зданий модульного типа заключается в том, что они легко собираются на местности с любым рельефом в течение одного месяца – при необходимости их можно переносить, а также увеличивать и уменьшать количество классных комнат в зависимости от изменения численности учащихся. Более того, возведение таких школ и последующая эксплуатация требуют меньше финансовых затрат.

Наряду с этим, здесь имеются системы отопления, электричества, водоснабжения и канализации, и одно из важных преимуществ – во время проведения капитального ремонта или ремонтно-строительных работ в школах путем возведения временных модульных школ не придется останавливать учебный процесс.

В беседе с журналистами заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов отметил, что в Азербайджане в течение 2017-2018 годов планируется заменить 232 школы на здания модульного типа. В настоящее время началась замена 23 школ в 17 районах Азербайджана. А до конца текущего года будет сдано в эксплуатацию около ста учебных заведений.

«Немаловажным является тот факт, что при строительстве модульных школ были использованы преимущественно местные материалы. Более того, строительство таких школ позволяет создавать новые рабочие места в регионах», - добавил заместитель начальника Управления капитального строительства и снабжения Министерства образования Фархан Алиев.

Оказавшись в маленьких, труднодоступных селах, находящихся практически в горах, мы поговорили с директорами и учителями новых школ, а также родителями, чьи дети получают здесь образование. Они поделились с нами своими впечатлениями.

Директор средней школы Еникенда Гюльага Аббасов отметил, что раньше занятия проводились в старом сооружении, возведенном в 1950 году и пришедшем со временем в полуразрушенное состояние. Вследствие этого ученики на протяжении долгого периода были вынуждены посещать школы, расположенные в соседних селах, что, соответственно, было сопряжено с большими неудобствами.

«Мы хотим выразить огромную благодарность за то, что правительство создало в нашем селе новую школу, потому что местные жители очень в этом нуждались. Сейчас здесь имеются 5 кабинетов, в которых учатся всего 9 детей, но, учитывая, что общая численность населения данной местности составляет примерно 150 человек, такой компактной школы вполне хватает», - говорит директор.

По словам педагога азербайджанского языка и литературы Назили Аббасовой, работающей в селе на протяжении двадцати лет, в здании, которое раньше было отведено под школу, бегали крысы, вследствие чего пребывание здесь становилось практически невыносимым. Сейчас же, после основания нового здания модульного типа, где созданы все условия для проведения уроков, дети стали проявлять наибольшую активность в плане обучения – посещаемость учеников держится на достаточно высоком уровне даже в холодную погоду.

«Создание новой школы в нашем регионе – это огромный шаг вперед, учитывая, что раньше при необходимости добираться до школы в соседнее село некоторые из родителей предпочитали оставлять своих детей без начального образования, лишая их возможности научиться читать и писать», - добавляет местный житель Закир Хакимов. В данный момент у Хакимова подрастают две внучки, которых он собирается в дальнейшем отдать в это учебное заведение.

Затем мы поехали в село Гаджиагабейли Гейчайского района осмотреть вторую модульную школу, построенную на территории Азербайджана. Численность населения данной местности составляет чуть больше 200 человек.

По словам директора Аяза Бабаева, в школе обучаются 16 детей и преподают 4 учителя. Вследствие чего были приняты вынужденные меры, несвойственные образовательному процессу – учеников с первого по четвертый класс укомплектовали в одном кабинете, что, естественно, создает определенные трудности с преподаванием, так как программы у каждого класса разные. Поэтому педагог вынужден в течение урока переключаться с одной темы на другую, а ученики – впитывать информацию, предназначенную именно для них.

«Но мы не видели другого выхода и благодарим господина Президента за то, что он предоставил нам возможность проводить занятия в надлежащих условиях. Как видите, помещения хорошо отремонтированы – здесь светло, просторно и чисто», - говорит директор.

И напоследок журналисты выслушали мнение учительницы начальных классов Гюльбяниз Омаровой.

«Раньше на месте этого здания находилась небольшая комната, в которой зимой часто отключали свет. Спастись от холода было просто невозможно, и наши дети были вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Естественно, это сказывалось и на уровне образования, который в те времена оставлял желать лучшего», - говорит педагог, отмечая, что сейчас прилагаются все усилия для того, чтобы его поднять.

Лейла Мамедова