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Общество

Пожар в жилом доме в Баку, есть погибший 24.04.2017 10:56

Сегодня рано утром в пятиэтажном здании в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. м, расположенной на первом этаже здания. В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции площадью 15 кв. м.

При осмотре места пожарники обнаружили тело Асланова Акпера Адиль оглу, 1945 года рождения.

Остальная часть здания была защищена от пожара. Огонь был локализован пожарным бригадами в 07:41.

Ф.Багирова

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