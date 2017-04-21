Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о том, что Бакинский международный автовокзал выведен из структуры министерства и передан Управлению делами Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, Бакинский международный автовокзал не входил в структуру ныне упраздненного Министерства транспорта АР.

«Соответственно, автовокзал не передавался на баланс МТСВТ и не выводился из структуры нашего министерства», - отметили в Минтранспорта, связи и высоких технологий, выразив удивление тем, что некоторые журналисты пишут о выведении из структуры МТСВТ автовокзала, который никогда и не входил в нее.

Тимур Рзаев, Э.Т.