Бакинское транспортное агентство обратилось в Кабинет министров Азербайджана и Министерство экономики с предложением ввести единый тариф на услуги такси в столице.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью АПА заявил директор агентства Вусал Керимли.

«Мы все знаем, что в снежную погоду таксисты резко завышают цены и берут за проезд в 4-5 раз больше обычного. Для устранения подобных негативных фактов мы в своем обращении просим ввести единые дневные и ночные тарифы. Это также позволит создать здоровую конкуренцию, естественным образом вывести с дорог «халтурщиков», - отметил В.Керимли и подчеркнул, что эта идея положительно воспринята работающими в данной сфере предпринимателями.

Тимур Рзаев, Э.Т.