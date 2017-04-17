В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленным

Необычное заявление поступило к сотрудникам отдела полиции Имишлинского района Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в отделе, житель района, 52-летний С.И. (имя его не называется из этических соображений – прим.авт.), обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что его 23-летняя дочь Айтян (фамилия девушки не называется из этических соображений – прим.авт.) сбежала из дома в день своей свадьбы.

Сотрудники полиции начали разбирательство по заявлению, и его предварительные итоги показывают, что девушка не любила своего жениха, потому и сбежала с возлюбленным из соседнего села, неким Сеймуром.

Разбирательство продолжается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для нахождения девушки.

Тимур Рзаев, Э.Т.