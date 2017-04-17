Министерство образования начинает медиа презентацию отличающихся своим профессионализмом учителей из всех регионов Азербайджана.
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Минобразования, первая презентация проекта «Наш учитель» посвящается педагогам из Абшеронского и Шабранского районов.
Информационное агентство приводит фотографии отличившихся своей качественной работой педагогов.
Шалале Мамедова – педагог начальных классов полной средней школы №10 города Хырдалан
Самина Аскерова – педагог физкультуры полной средней школы № 3 поселка Масазыр.
Назрин Мамедова – педагог начальных классов полной средней школе №10 города Хырдалан
Мардан Мамедалиев – педагог географии полной средней школы №1 города Шабран
Нурдан Хабибова – педагог химии полной средней школы села Айгунлу Шабранского района
Рахшанде Мамедова – педагог математики полной средней школы села Айгунлу Шабранского района
Сахиб Наджафов – педагог истории полной средней школы села Дахбиличили Шабранского района
Эльшан Рустамов, Г.Р.