Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными. Фазиль Искандер.

Сейчас большинство крупных компаний придерживается политики корпоративной социальной ответственности, проводит благотворительные акции, реализует разнообразные проекты и программы, внося неоценимый вклад в «копилку добра».

Одной из таких компаний является банк ВТБ (Азербайджан), который принимает активное участие в поддержке различных социальных проектов.

Банк ведет активную социальную деятельность: спонсирует проекты помощи детям, культуре и спорту. В прошлом году банк поддержал детей из неимущих семей, закупив для них необходимые школьные принадлежности. Поддерживая Театр русской драмы, банк спонсирует гастроли артистов театра, а также приглашает детей из домов-интернатов на детские спектакли. Ежегодно сотрудники банка сдают кровь для больных талассемией. Таким образом, банк принимает активное участие в общественной жизни страны и делает все возможное, чтобы сделать жизнь социально незащищенных слоев населения лучше.

Недавно в рамках одного из социальных проектов банк ВТБ (Азербайджан) устроил радостное событие воспитанникам детского приюта «Ümid yeri», вручив им полностью оборудованную и отремонтированную компьютерную комнату. Более того, банк подарил приюту два комплекта кухонной и мягкой мебели, а также разные необходимые в повседневной жизни предметы обихода.

В день открытия компьютерного класса мы вместе с сотрудниками ВТБ (Азербайджан), председателем правления банка Юрием Яковлевым, а также главой Русской общины в Азербайджане, депутатом Милли Меджлиса Михаилом Забелиным посетили этот приют, находящийся в поселке Бина, чтобы воочию посмотреть на результаты вложенного ими труда.

Признаться, данная поездка оставила в душе каждого из нас яркий след, ибо «Ümid yeri» - необыкновенный детский дом. Это место, в котором отброшенные на периферию социума дети, по стечению обстоятельств оказавшиеся на улице, обретают кров, восстанавливают подорванное здоровье с помощью нормального рациона и получают ту необходимую порцию заботы и любви, в которой нуждается каждый живой человек.

«Ümid yeri» - единственная неправительственная организация подобного формата в Азербайджане, осуществляющая свою деятельность на протяжении уже двадцати лет.

За этот огромный промежуток времени 5 тысяч, казалось бы, поломанных судеб были трансформированы и направлены в совершенно иное русло – 5 тысяч детей, которых убаюкивали звуки ночного города, обрели надежду вести полноценную жизнь, получить образование, занять достойную нишу в обществе.

Поэтому, увидев собственными глазами условия, созданные для детей, мы бы хотели поделиться с читателями более подробной информацией о данном приюте.

Случай, изменивший жизнь

Как рассказала в беседе с корреспондентом 1news.az основатель и директор приюта Нигяр Мансимова, история создания «Ümid yeri» достаточно необычна. В те далекие времена, 20 лет назад, она работала журналистом на азербайджанском телевидении. И однажды, возвращаясь с оператором с очередной съемки, она случайно наткнулась на кучку детей, примостившихся на холодной земле прямо под открытым небом.

Женщина решила поговорить с ними, попросив оператора снять их на камеру. Выяснилось, что этим беззащитным созданиям некуда идти…

«Оказывается, они уже долгое время ночевали прямо на улице, и это произвело на меня сильное впечатление. Одного из детей мне стало особенно жалко – его звали Кямиль и он выглядел очень истощенным. Я спросила, не будет ли он против, если я заберу его к себе домой, на что мальчик ответил: «Только при условии, что вы приютите и остальных моих друзей». По прошествии многих лет я осознала, что слова Кямиля, сказанные в ту холодную ночь, были своеобразным посланием Аллаха, который устами маленького мальчика пытался донести возложенную на мои плечи миссию», - признается собеседница.

Билет в будущее

Своими силами Нигяр ханум основала приют для бездомных детей. С момента создания и по сегодняшний день его двери открыты и днем, и ночью. Сердобольные граждане, которые не могут пройти мимо бездомных детей, ночующих на улицах, обращаются к Н.Мансимовой за помощью, а порой и сами представители исполнительной власти привозят ребят в приют. Причем в отличие от государственных детских домов, не имеющих права принимать детей без документов, «Ümid yeri» стал пристанищем большого количества подобранных на улице детей, у которых отсутствовали метрики и медицинские карты. Все документы детей восстанавливаются, а зачастую – создаются впервые после долгих процедур совместно с государственными органами.

Однако осуществить базовый уход за детьми, накормить и напоить их оказывается недостаточно. Для того чтобы они сумели проложить себе дорогу в будущее, им нужно задать соответствующее направление. Ведь настанет день, когда они покинут стены гостеприимного приюта, вступая во взрослую жизнь, и перед ними возникнет необходимость зарабатывать деньги, чтобы себя содержать. Поэтому Нигяр ханум уделяет большое внимание выявлению способностей у детей в той или иной сфере и освоению ими определенной специальности.

«Через наш приют прошли 12 детей, у которых была тяга к танцам. Мы записали их в Бакинскую школу хореографии, после чего каждый построил себе карьеру, основываясь на приобретенных навыках. Один из них сейчас проживает в Турции, где открыл свою танцевальную академию, другой работает во Франции, третий выступает в нашем азербайджанском ансамбле «Колорит», четвертый преподает в местной школе танцев», - с гордостью говорит собеседница.

Стоит отметить, что большинство детей, которые попадают в приют, не имеют даже начального образования. С ними занимается учительница, обучает их грамоте, доводит их знания до необходимого уровня, а потом они начинают ходить в школу. По словам Н.Мансимовой, успеваемость детей достаточно неплохая, и самое главное – все они талантливы в той или иной области, достаточно лишь хорошенько с ними позаниматься.

Будучи неправительственной организацией, «Ümid yeri» существует на пожертвования неравнодушных людей. На данный момент у приюта нет постоянных спонсоров, поэтому приходится довольствоваться разовой помощью в виде одежды или провизии, а это достаточно трудно, учитывая, что число проживающих здесь детей ежедневно растет.

От бесконечных побоев до любящей семьи

Также Нигяр ханум рассказала несколько трогательных историй, после которых поневоле начинаешь верить в чудеса – простые земные чудеса, которые люди создают своими руками. И от этого на душе становится теплее.

Например, нас очень впечатлила история Умида – мальчика, жившего у цыган, которые заставляли его попрошайничать. Дни он проводил на улице, выпрашивая милостыню у проходящих мимо людей, а вечерами терпел жестокие побои от своих домочадцев. Однако, благодаря соседям, которые позвонили в приют, и полиции, забравшей ребенка из этих кошмарных условий, перепуганный маленький мальчик, наконец, оказался в безопасном месте, под опекой добрых людей.

«Я помню тот день, когда он впервые появился на пороге нашего приюта: все тело было покрыто синяками, обувь и одежда порваны, волосы и ногти – длинные и грязные… Когда к нему с благими намерениями подходили другие дети, Умиду, привыкшему к постоянным побоям, казалось, что его хотят обидеть или ударить. И он моментально убегал прочь, повинуясь инстинкту самосохранения», - вспоминает собеседница.

Однако постепенно мальчик начал приходить в себя, адаптируясь к социальной жизни, и было принято решение пристроить его в семью.

«В скором времени к нам направили супружескую пару – они жаловались, что уже долгие годы безрезультатно стоят в очереди на усыновление. Они познакомились с Умидом, прониклись к нему симпатией и на законном основании усыновили», - рассказывает директор.

В день нашей поездки в приют уже достаточно подросший Умид также присутствовал здесь, приехав навестить своих друзей, – он выглядел радостным и довольным, помнящим тяжелое прошлое и ценившим счастливое настоящее. Глядя на него, поневоле задумываешься о превратностях судьбы – никогда ведь не знаешь наверняка, в какой момент твоя жизнь стремительно начнет меняться…

Другим жителем приюта был мальчик по имени Лютфи. Когда его мать приговорили к тюремному заключению из-за дорожной аварии, он оказался на улице и, чтобы не замерзнуть, проводил ночи в сломанной машине. В «Ümid yeri» его также привели соседи, которым было больно наблюдать за жизнью ребенка.

Нигяр ханум удалось добиться свидания с матерью мальчика и, поговорив с ней, она узнала, что отцом Лютфи является гражданин Ливии. Обратившись в народное бюро Ливии в Баку, она отыскала отца, который очень удивился такому развитию событий и сказал, что безоговорочно принимает ребенка. По словам мужчины, за этот период он успел жениться и завести трех дочек, поэтому присутствие рядом сына станет недостающим пазлом для достижения полной гармонии.

«Лютфи, обосновавшись на новом месте, написал нам, что живет словно во дворце. Я очень обрадовалась, что благодаря нашим усилиям мальчик, который еще вчера ночевал в сломанной машине, попал в благополучную семью. Мы до сих пор переписываемся, и он делится со мной происходящими в его жизни событиями», - говорит директор приюта, добавляя, что очень гордится своим подопечным – парень подрос, получил высшее образование, знает русский, арабский, английский, турецкий, а недавно встретил свою любовь и сыграл свадьбу.

Несколько слов о благотворительности

И напоследок мы поговорили с работниками банка ВТБ (Азербайджан), которые подарили приюту не просто компьютеры или мебель, но, как признались представители банка, они надеются, что открыли детям доступ в мир бесконечных знаний. Ведь теперь у них появился шанс научиться работать на компьютере, что очень важно для трудоустройства в будущем, и, получив доступ к большому количеству материалов в мировой сети, лучше готовиться к школьным занятиям.

«О приюте «Ümid yeri» мы узнали случайно, увидев детей в одной из телепередач. Сначала была идея просто подарить им компьютеры и принтер, но когда мы приехали и на месте увидели условия жизни детей, лично познакомились с ними, то поняли – этим детям нужно что-то большее. Так идея о небольшом подарке вылилась в целый проект, в рамках которого была отремонтирована классная комната, приобретена вся необходимая мебель, компьютерные столы и стулья. Потом мы перешли на другие комнаты, принесли полные комплекты кухонной мебели вплоть до раковин и столов-стульев, поставили в коридорах диваны, шкафы и т.д.», - рассказывает представитель банка.

В своем выступлении перед детьми, чьи глаза светились от восторга и нетерпения поскорее опробовать желанную технику, председатель банка Юрий Яковлев также особо подчеркнул, что главная цель этой акции – открыть для детей мир бесконечных возможностей. Именно такие слоганы часто можно увидеть на постерах банка ВТБ (Азербайджан). И выбор именно компьютерного класса был неслучаен, ведь этим самым банк не просто оказывает детям разовую помощь, но старается помочь им обустроить дальнейшую судьбу.

Вместе с руководством и сотрудниками приюта банк надеется хоть как-то облегчить судьбу детей, на чью долю выпали нелегкие испытания чуть ли не с самого рождения. Единственная мотивация и цель при этом – окружить заботой несчастных детей, чтобы их печальные лица преобразились, заиграв озорством и весельем…

Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева