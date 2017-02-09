В четверг, 9 февраля, в Министерстве образования Азербайджана прошла презентация Академии карьеры «Sabah».

Академия создана с целью оказания помощи выпускникам группы «SABAH» в определении будущего направления профессионального развития и оказания в этой сфере помощи студентам.

Как сообщает 1news.az, выступая на мероприятии, руководитель исполнительного комитета группы «SABAH» Шахин Сеидзаде указал, что академия охватывает 4 направления - профессиональная карьера, магистерское образование, предпринимательство, научные исследования.

По его словам, студенты группы «SABAH» уже смогли пройти практику в различных отраслях.

«Начиная с прошлого учебного года около 600 студентов группы «SABAH» по 44 специальностям прошли практику в 38 государственных и частных структурах», - сказал он.

Выступая на мероприятии, заместитель министра образования Фируддин Гурбанов рассказал о возможностях для молодых выпускников в создании успешной карьеры, отметил важность сотрудничества государства и частного сектора в подготовке профессиональных кадров.

«Главная цель, чтобы наши кадры соответствовали современным требованиям», - сказал он.

По его словам, знания и навыки студентов, принятых в группы «SABAH», выше остальных. «Студентов выбирают по результатам их учебы на первом курсе», - сказал он, указав, что это успешный проект, который стал инновацией в сфере образования, студентам были созданы необходимые условия для получения как теоретических, так и практических знаний.

Следует отметить, что в рамках программы Академии карьеры «SABAH» 17-20 февраля в Губе будет проведена зимняя школа карьеры «SABAH».

Проект преследует цель привить необходимые знания и навыки студентам последнего курса группы «SABAH».

В зимней школе, в которой примет участие около 100 студентов, будут проведены тренинги по планированию карьеры, личному брендингу, подготовке CV, интервью, навыкам презентации и другим темам.

В целях повышения качества высшего образования, обеспечения подготовки кадров, соответствующих современным требованиям, и создания новой атмосферы в системе высшего образования в группы «SABAH» набирают образованных, умелых и подготовленных студентов высших учебных заведений, находящихся в ведении Министерства образования.

В настоящее время группы «SABAH» охватывают 7 высших учебных заведений по 34 специальностям.

Группы «SABAH» были созданы с целью повышения качества обучения, подготовки грамотных, способных студентов, удовлетворения потребностей страны в квалифицированных кадрах.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.