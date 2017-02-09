USD1.8252
EUR1.9507
RUB0.0309
Brent55.44
WTI52.62
Золото1 240.82
S&P 500 Index2 294.67
Nikkei 22518 927.28
Общество

Очередной инновационный подход в сфере образования - ФОТО 09.02.2017 17:24

В четверг, 9 февраля, в Министерстве образования Азербайджана прошла презентация Академии карьеры «Sabah».

Академия создана с целью оказания помощи выпускникам группы «SABAH» в определении будущего направления профессионального развития и оказания в этой сфере помощи студентам.

Как сообщает 1news.az, выступая на мероприятии, руководитель исполнительного комитета группы «SABAH» Шахин Сеидзаде указал, что академия охватывает 4 направления - профессиональная карьера, магистерское образование, предпринимательство, научные исследования.

По его словам, студенты группы «SABAH» уже смогли пройти практику в различных отраслях.

«Начиная с прошлого учебного года около 600 студентов группы «SABAH» по 44 специальностям прошли практику в 38 государственных и частных структурах», - сказал он.

Выступая на мероприятии, заместитель министра образования Фируддин Гурбанов рассказал о возможностях для молодых выпускников в создании успешной карьеры, отметил важность сотрудничества государства и частного сектора в подготовке профессиональных кадров.

«Главная цель, чтобы наши кадры соответствовали современным требованиям», - сказал он.

По его словам, знания и навыки студентов, принятых в группы «SABAH», выше остальных. «Студентов выбирают по результатам их учебы на первом курсе», - сказал он, указав, что это успешный проект, который стал инновацией в сфере образования, студентам были созданы необходимые условия для получения как теоретических, так и практических знаний.

Следует отметить, что в рамках программы Академии карьеры «SABAH» 17-20 февраля в Губе будет проведена зимняя школа карьеры «SABAH».

Проект преследует цель привить необходимые знания и навыки студентам последнего курса группы «SABAH».

В зимней школе, в которой примет участие около 100 студентов, будут проведены тренинги по планированию карьеры, личному брендингу, подготовке CV, интервью, навыкам презентации и другим темам.

В целях повышения качества высшего образования, обеспечения подготовки кадров, соответствующих современным требованиям, и создания новой атмосферы в системе высшего образования в группы «SABAH» набирают образованных, умелых и подготовленных студентов высших учебных заведений, находящихся в ведении Министерства образования.

В настоящее время группы «SABAH» охватывают 7 высших учебных заведений по 34 специальностям.

Группы «SABAH» были созданы с целью повышения качества обучения, подготовки грамотных, способных студентов, удовлетворения потребностей страны в квалифицированных кадрах.

Читайте по теме:

Студенты группы SABAH на курсах английского языка в Летней школе в Лондоне

Эльшан Рустамов, Г.Р.

590количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТОМинобороны АР распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы – ВИДЕОМать Лапшина: Умоляю, простите его и помилуйтеПрезидент Азербайджана встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова - ФОТОВ Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕОЯгуб Махмудов: «Гейдар Алиев еще в годы СССР подготовил Азербайджан к независимости»Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра ЛапшинаВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаЧудовищная ошибка Инглаба Мамедова в матче «Габала» - АЗАЛ – ВИДЕОВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 лет

НОВОЕ НА САЙТЕ

9 февраля18:28 Эльхан Мамедов может быть избран в руководство УЕФА18:20 Визит замглавы полиции Армении в Беларусь отменен18:12 Кино на неделю: «На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик - 2» и другие премьеры (9 февраля) - ФОТО – ВИДЕО17:56 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен «ASAN Интеллектуал» - ВИДЕО17:48 Адвокат Гусейнов: Александр Лапшин частично признал свою вину17:35 Франция и Азербайджан обсуждают перспективы сотрудничества в сфере «Электронного правительства»17:33 Мария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»17:32 Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраля17:24 Очередной инновационный подход в сфере образования - ФОТО17:17 Российский лоукостер, выполняющий полеты в Азербайджан, разрешил пассажирам менять маршрут и дату вылета17:16 В сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТО17:08 В Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕО17:04 Эльмар Мамедъяров: статус-кво по Карабаху не удовлетворяет никого16:57 В Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕО16:56 Премьер-лига: «Сумгайыт» победил «Кяпяз» и вернулся на четвертую строчку