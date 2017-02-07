28 января, когда многие из нас радовались редким снежным дням, в семье Дадашевых произошла трагедия.

Маленький Амирчик гулял с дедушкой, малыш очень радовался снегу.

Но пришло время идти домой. Они с дедушкой переходили дорогу, когда из-за угла внезапно вылетел автобус… По словам отца мальчика, Имрана Дадашева, его дядя (двоюродный дедушка Амирчика) с его сыном переходили дорогу на зеленый свет, по «зебре».

- Водитель нарушил правила, не притормозив на повороте. Мало того, что он сбил моего сына, так он еще и уехал с места происшествия, - рассказывает Имран. - Я очень благодарен двум незнакомым мне людям, которые оказали моему сыну первую помощь. Именно они отвезли его в больницу, помогли провести все необходимые обследования, и даже во время операции сдали кровь. Я в неоплатном долгу перед этим людьми.

Однако водитель автобуса так и не появился, зато его мать пришла к Имрану.

- Я человек неконфликтный, и не собирался доводить дело до суда. Но я поражен тем, насколько бесчеловечно поступил этот человек. Бесчеловечно и трусливо. Он даже не пришел сам, чтобы поговорить со мной, он послал на встречу с нами свою мать. Она просила не подавать заявление в полицию, но… и никакой помощи семья сбившего моего ребенка мне не оказала.

По их словам, они могут собрать не больше 200 манатов. Но уже в первые дни после этого происшествия наши расходы превысили 700 манатов. Я очень благодарен людям, которые пришли на помощь, и врачам, четко и быстро отреагировавшим на травмы Амирчика. По их словам, первая операция была достаточно сложной: у сына серьезные травмы тазобедренных суставов, было сильное внутреннее кровотечение. Слава Богу, повреждений внутренних органов у него нет, но травма – достаточно серьезная. Поэтому нам предстоит еще одна операция, которая позволит сыну выздороветь, а не остаться инвалидом. Я до сих пор в шоке, но для меня сейчас самое главное – спасти здоровье Амира, - говорит Имран Дадашев.

По его словам, операция стоит около 4 тысяч манатов, из которых благодаря помощи человека, пожелавшего остаться неизвестным, уже было собрано около 1500 манатов.

- Я не могу назвать себя бедным человеком, но зарабатываю я не так много. К таким внезапным тратам я не был готов, и мне даже неудобно просить о помощи. Просто, когда речь идет о ребенке, забываешь обо всем. Я очень благодарен моим друзьям, и совсем незнакомым людям, которые в первые дни после трагедии были рядом с моей семьей. Просто у нас мало времени, операцию надо делать как можно скорее, чтобы шансы на выздоровление не уменьшились, - говорит Имран.

Амирчику предстоят сложная операция: закрытая репозиция костей таза, остеосинтез на аппарате Илизарова, некрэктомия мягких тканей ягодичной области с последующей пересадкой кожи…

И пока информация о трагедии распространялась в соцсетях, пришла обнадеживающая новость: все расходы по лечению Амирчика взял на себя Фонд Nargis.

Об этом сообщила Наиля Султанова – девушка, с самого начала оказавшая семье Амирчика поддержку. По ее словам, сотрудники Фонда Nargis узнали о случившемся с малышом из соцсетей.

«Сбор на Амира закрыт!!! Недостающую сумму передали из Nargis Fond! У нас было 1000 АЗН и 500 $! Остальные деньги на операцию и последущие расходы Фонд взял на себя! Огромное спасибо Фонду и всем, кто помогал нам! Прошу всех молиться за Амирчика!!! ИншАллах все будет хорошо!!!» - сообщила Н.Султанова на своей страничке в «Фейсбук».

Но пока еще остался открытым вопрос о привлечении к ответственности водителя автобуса, совершившего наезд на ребенка.

- 3 февраля мы с дядей были в Главном управлении полиции, где он написал заявление. Следователь пообещал, что виновный будет наказан. Я же, - повторю, - не имею цели непременно посадить его в тюрьму. Я всего лишь прошу его проявить человечность и понимание, а не прятаться от нас за спиной матери. Она взывает к пониманию, а кто поймет нас? Наш сын в тяжелом состоянии, а этот человек даже не соизволил поговорить с нами, попросить прощения, хоть как-то помочь, - говорит Имран Дадашев.

По его словам, мальчик с дедушкой шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора на перекрестке проспекта Гусейна Джавида и улицы Айны Султановой.

«Шамхал, водитель автобуса маршрута №38, также ехал на свой зеленый, но на повороте он должен был уступить пешеходам – моему сыну с дядей, которые шли по «зебре». К сожалению, он этого не сделал…», - с горечью говорит мужчина.

В свою очередь, в Управлении полиции Ясамальского района Баку 1news.az заявили, что по факту уже начато разбирательство.

«Следователь собирает и изучает все материалы дела, послан запрос для получения видеозаписи ДТП, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия», - заявили в управлении.

Мы будем держать читателей в курсе ситуации со здоровьем Амирчика, а также о ходе следствия по делу о наезде.

Натали Александрова, Тимур Рзаев