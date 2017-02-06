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Общество

МВД прокомментировало информацию о похищении полицейского в Баку 06.02.2017 15:14

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о том, что в Баку был похищен сотрудник полиции.

В частности, сообщалось, что сержант Алиш Керимов был похищен неизвестными на машине марки Mercedes, которые, возможно, предварительно выследили его. В качестве причины похищения назывался большой денежный долг, якобы имевшийся у сержанта.

Но, как заявил 1news.az глава пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, это лживая информация, для которой не было никаких оснований.

«Произошло недоразумение, превратно истолкованное некоторыми предвзятыми СМИ. На самом деле инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку Алиш Керимов (водитель патрульного автомобиля Kia, госномер 90-YP-460) припарковал служебный автомобиль на обочине рядом со зданием управления и ушел, не сообщив ничего своему начальству и не выходя на связь.

В ходе поисков Алиш Керимов был оперативно найден. Он сказал, что ушел вместе со своим знакомым, а на связь не выходил, так как не знал, что его разыскивают», - заявил Э.Захидов и отметил, что по факту ведется служебная проверка, по итогам которой будет принято решение о том, какому дисциплинарному наказанию подвергнется сержант.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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